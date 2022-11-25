«Общих рассуждений не надо». Лукашенко затронул тему полива засушливых почв Гомельской области
Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.
В Академии наук севооборот рационализировали, исходя из почв для каждого из 21 района. Но к ученым не хотят прислушиваться. Какие технологии, когда даже зябь еще не подняли? Но для засушливой Гомельской области необходим полив. Это новые реалии.
Юрий Назаров, управляющий делами Президент Беларуси:
Полив сельскохозяйственных культур. Может, к этому надо как к одному из элементов мелиорации подступать? И в связи с этим, что у нас с системой машин для полива есть? Понятно, что те рынки, западные, закрылись, может быть, тогда пора нашей промышленности какие-то задачи ставить, чтобы быть готовыми? Не тогда ставить Рогожнику задачу, когда полить надо было вчера.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Юрий Викторович, конечно, актуальность этой темы существует, вы абсолютно правильно сказали. Надо нам правильно изучить, мы посмотрим опыт тех хозяйств, которые на системной основе осуществляют поливы. Сделаем такого рода анализ и какой-то опыт, фрагмент структуры, решение этого вопроса предложим. У нас есть хозяйства, которые этим занимаются, но это не масштабно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Вячеславович, общих рассуждений не надо. Недавно мы с Юрием Викторовичем обсуждали проблему. У меня в деревне, где я живу, напротив резиденции, ты знаешь, есть поле. Речка просто на краю этого поля, почему не поливать это? А если полив, как был этот год определенное время влажный, там бушевали травы на этом поле, на легких почвах, песчаных. Как бывший руководитель хозяйства, бывший губернатор Витебской области Николай Николаевич Шерстнев говорил: карьер, Александр Григорьевич, там никогда ничего не было и не будет. Я говорю: ладно, я покажу, что это не карьер и там можно работать. Сегодня мы с людьми Гусакова, академиками, там экспериментируем.