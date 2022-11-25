«Общих рассуждений не надо». Лукашенко затронул тему полива засушливых почв Гомельской области

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом. В Академии наук севооборот рационализировали, исходя из почв для каждого из 21 района. Но к ученым не хотят прислушиваться. Какие технологии, когда даже зябь еще не подняли? Но для засушливой Гомельской области необходим полив. Это новые реалии.

Юрий Назаров, управляющий делами Президент Беларуси:

Полив сельскохозяйственных культур. Может, к этому надо как к одному из элементов мелиорации подступать? И в связи с этим, что у нас с системой машин для полива есть? Понятно, что те рынки, западные, закрылись, может быть, тогда пора нашей промышленности какие-то задачи ставить, чтобы быть готовыми? Не тогда ставить Рогожнику задачу, когда полить надо было вчера.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Юрий Викторович, конечно, актуальность этой темы существует, вы абсолютно правильно сказали. Надо нам правильно изучить, мы посмотрим опыт тех хозяйств, которые на системной основе осуществляют поливы. Сделаем такого рода анализ и какой-то опыт, фрагмент структуры, решение этого вопроса предложим. У нас есть хозяйства, которые этим занимаются, но это не масштабно.