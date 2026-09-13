Новости по тегу #Александр Ляхов

Там отметили 20-летие со дня создания производственного объединения «Белоруснефть».
Если в советский период Речицкий и Светлогорский районы давали более 90 % нефти, то сегодня к ним присоединились Калинковичский, Октябрьский и Хойникский регионы, где ежегодная добыча уже превышает 100 тысяч тонн.
Президент требует нарастить геологоразведку, а также уточняет у специалистов, по каким принципам выбирают скважины для разработки. «У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего», – считает глава государства.
Нефтегазоносные перспективы Беларуси, работа в связке Минприроды, ученых и «Белоруснефти», а также энергетическая безопасность страны. Эти вопросы звучали в ходе сегодняшнего совещания у главы государства.
В 2024-м нашим специалистам удалось получить почти два миллиона тонн сырья. В 2025 году планка выше. Об этом на полях международной конференции рассказал гендиректор производственного объединения «Белоруснефть».
Промышленность – драйвер экономики. В условиях глобальной нестабильности большую роль играет импортонезависисмость. Оставаться сильной и конкурентоспособной страной в мире, где технологии выходят на первый план, помогают новейшие разработки.
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