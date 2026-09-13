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Новости по тегу #Александр Ляхов

Байкеры-нефтяники устроили мотопробег в Речице
13 сентября 2026 07:36

Байкеры-нефтяники устроили мотопробег в Речице

Исторический рекорд! К 2030 году «Белоруснефть» планирует выйти на годовой уровень добычи 2,3 млн тонн
25 февраля 2026 17:09

Исторический рекорд! К 2030 году «Белоруснефть» планирует выйти на годовой уровень добычи 2,3 млн тонн

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего
22 июля 2025 17:00

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего

Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения
22 июля 2025 13:30

Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения

В Беларуси планируют поставить рекорд по добыче нефти
21 мая 2025 11:29

В Беларуси планируют поставить рекорд по добыче нефти

Коллективы борются за это звание – кто оказался на Республиканской доске Почёта?
30 апреля 2025 18:00

Коллективы борются за это звание – кто оказался на Республиканской доске Почёта?

Лукашенко: Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну, но это один человек
12 марта 2024 17:41

Лукашенко: Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну, но это один человек

Коллектив «Белоруснефти» пополнил ряды общественного объединения «Белая Русь»
18 апреля 2023 14:21

Коллектив «Белоруснефти» пополнил ряды общественного объединения «Белая Русь»

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти
15 декабря 2022 15:12

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания
25 ноября 2022 20:53

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области
25 ноября 2022 19:12

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области

Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта
18 марта 2022 06:59

Члены Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Гомельской области 23 марта