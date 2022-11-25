«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области
Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для выхода из ситуации нужен четкий план, где будут до мелочей прописаны задачи, технологии, сроки и ответственность. Разбирали ситуацию на встрече предметно, на примерах конкретных хозяйств и их методик. Не теоретических, а практических предложений Президент также потребовал от ученых, аграриев-практиков и контролирующих органов.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Мы сегодня получили минус в сельском хозяйстве как по животноводству, так и по растениеводству. 11 предприятий явно и сегодня уже испытывают недостаток в кормах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну если в двух словах, Игорь Вячеславович, что вы можете сказать?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В принципе, мы прообраз работы АПК сделали, согласовали с наукой, с вице-премьером. Но надо начинать работать, мужики, так, как прописано по технологии. И подставить плечо губернатору надо своему наконец-то, а не смотреть, наблюдать за теми показателями, которые вы имеете.
Александр Лукашенко:
Динамика хотя бы за последние три месяца, в том числе зимовки, – у них идет улучшение, двигаются они к той цели, которую обозначили? Или они еще падают?