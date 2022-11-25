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«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области

25 ноября 2022 13:57
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Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для выхода из ситуации нужен четкий план, где будут до мелочей прописаны задачи, технологии, сроки и ответственность. Разбирали ситуацию на встрече предметно, на примерах конкретных хозяйств и их методик. Не теоретических, а практических предложений Президент также потребовал от ученых, аграриев-практиков и контролирующих органов.

«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области-1

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Мы сегодня получили минус в сельском хозяйстве как по животноводству, так и по растениеводству. 11 предприятий явно и сегодня уже испытывают недостаток в кормах.

«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну если в двух словах, Игорь Вячеславович, что вы можете сказать?

«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области-7

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В принципе, мы прообраз работы АПК сделали, согласовали с наукой, с вице-премьером. Но надо начинать работать, мужики, так, как прописано по технологии. И подставить плечо губернатору надо своему наконец-то, а не смотреть, наблюдать за теми показателями, которые вы имеете.

Александр Лукашенко:
Динамика хотя бы за последние три месяца, в том числе зимовки, – у них идет улучшение, двигаются они к той цели, которую обозначили? Или они еще падают?

«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области-10

Инна Медведева:
Маленький есть прирост 0,1. Ну это статистическая погрешность, реально, фактически они стоят на месте.

Александр Лукашенко:
Слава богу, что не минус 8.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Инна Медведева # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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