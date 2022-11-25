«Бардак, хронические приписки и воровство». Лукашенко об ошибках Гомельской области и искажении статистики

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Губернатор предложил свою стратегию развития и озвучил цифры. Главное – не наступить на грабли предшественника. Чтобы показатели на бумаге соответствовали реальным.