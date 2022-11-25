«Бардак, хронические приписки и воровство». Лукашенко об ошибках Гомельской области и искажении статистики

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.
Губернатор предложил свою стратегию развития и озвучил цифры. Главное – не наступить на грабли предшественника. Чтобы показатели на бумаге соответствовали реальным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде чем о великом мечтать, надо взять то, что на поверхности. А это связано с человеческим фактором. Даже в элементарном – трудовой исполнительской дисциплине и следовании букве закона. Не хочу опять кого-то тут стращать и прочее, просто вам по-человечески скажу. Поверьте, я видел многих людей. Мне пришлось со многими работать. Поверьте, что совсем плохо, но на свободе лучше, чем там, хорошо. На местах – бардак, хронические приписки и воровство, о чем я вам и говорил. Когда я стал Президентом, я понял, что любое искажение статистики – это неправильно принятое решение. Это катастрофические ошибки не только для вашей области, но и для страны в целом.
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