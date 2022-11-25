Президент: из-за подхода гомельского агропрома упущенная выгода составила 100 млн рублей. И провал не только в этом году

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Гомельская область – самая крупная в стране. Пятая часть от всей территории Беларуси. Регион протяженный. Например, в Добруше на 18 минут день начинается раньше, чем в Турове. Земли неоднородные. Почвы Полесской низменности явно не дотягивают до высокой балльности, например, западной части Минской области. В общем, Радзивиллы здесь своих наделов не имели. А сейчас много оправданий и сослагательного наклонения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо сказать, что у нашего Игоря Вячеславовича Брыло все в сослагательном направлении: ах, вот если бы войны не было, ах, если бы сегодня дождь не пошел, то мы бы завтра были на луне. Но тем не менее это так. Если бы вы вышли на уровень прошлого года, то страна в сельском хозяйстве выполнила бы поставленную задачу. Как вы знаете, 104 % рост. Из-за такого подхода гомельского агропрома упущенная выгода составила порядка 100 миллионов рублей. Деньги немалые. Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году. За последние 5 лет сельскохозяйственное производство в области снизилось более чем на 13 %. В то время как в целом по стране обеспечен рост на 4 %. Все отговорки я знаю заранее – погода (то засуха, то дожди), балльность земли низкая (то песок, то ветер, то еще какая-то зараза). Хочу сказать: не только вы пеняете на эти обстоятельства. Везде об этом говорят. Но не везде такой результат, вернее, его отсутствие, как в Гомельской области.