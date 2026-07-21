Национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке в Индонезии

Сделано в Беларуси – теперь и в Индонезии. В Джакарте сегодня, 21 июля, открылась наша национальная экспозиция на престижной международной выставке продуктов питания и гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделано в Беларуси – теперь и в Индонезии. В Джакарте сегодня, 21 июля, открылась наша национальная экспозиция на престижной международной выставке продуктов питания и гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои лучшие товары в Юго-Восточную Азию привезли крупнейшие предприятия концерна «Белгоспищепром». Главная задача – расширить географию экспорта и заключить новые выгодные контракты. Спрос на качественную белорусскую продукцию высокий: стенд уже посетили представители руководства Индонезии и дипломаты. Впереди у белорусской делегации четыре дня плотных переговоров, бизнес-сессий и презентаций.