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Национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке в Индонезии

21 июля 2026 14:04
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Сделано в Беларуси – теперь и в Индонезии. В Джакарте сегодня, 21 июля, открылась наша национальная экспозиция на престижной международной выставке продуктов питания и гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке в Индонезии-2

Свои лучшие товары в Юго-Восточную Азию привезли крупнейшие предприятия концерна «Белгоспищепром». Главная задача – расширить географию экспорта и заключить новые выгодные контракты. Спрос на качественную белорусскую продукцию высокий: стенд уже посетили представители руководства Индонезии и дипломаты. Впереди у белорусской делегации четыре дня плотных переговоров, бизнес-сессий и презентаций.

# Выставки

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