Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Губернатор предложил позитивный сценарий развития. Масличных и крестоцветных культуры посеют больше. Показатели тоже поднимут.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Возможности роста по говядине у нас есть. Поэтому, начиная с декабря, мы ожидаем, что выйдем на 103-104 %. И тот объем производства продукции начнется с января. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Инна Викторовна, динамика в производстве?

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Мы сегодня получили минус в сельском хозяйстве. Как по животноводству, так и по растениеводству. 11 предприятий явно и сегодня уже испытывают недостаток в кормах. Подробнее читайте здесь.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Дошли до каждой фермы, разработали конкретные мероприятия со сроками и ответственными. К сожалению, в Гомельской области часть мероприятий не выполняется.

Александр Лукашенко:

Если председатель райисполкома саботирует указания – немедленно наручники – и туда. Заместитель генерального прокурора присутствует. Но с Кубракова я еще спрошу, как он выполнил мое поручение, которое я ему дал полгода назад. Ведь наведение порядка, к сожалению, началось не от вас и не от него. А когда мне уже люди начали докладывать, что в Гомельской области не только саботаж, там гробят скот. По-моему, тебя посылал, ты мне фотографии привез, где дохлый скот вперемешку с живым. И пошло-поехало. Уже пришлось подключить генерального прокурора, но министру я дал прямое указание: поезжайте туда и наведите там революционный порядок. Подготовьтесь к отчету. Я с вас спрошу железобетонно. Я хотел, чтобы вы вертикаль нашу милицейскую встряхнули так, чтобы они тоже за это отвечали. А куда они смотрели? Куда местная прокуратура смотрела? Подготовьте мне отчет до нового года, возьмите это на контроль. Пора уже отвечать всем, а не прятаться, как мыши под плинтусом.