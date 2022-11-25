Лукашенко: «Если председатель райисполкома саботирует указания – немедленно наручники»
Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернатор предложил позитивный сценарий развития. Масличных и крестоцветных культуры посеют больше. Показатели тоже поднимут.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Возможности роста по говядине у нас есть. Поэтому, начиная с декабря, мы ожидаем, что выйдем на 103-104 %. И тот объем производства продукции начнется с января.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Инна Викторовна, динамика в производстве?
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Мы сегодня получили минус в сельском хозяйстве. Как по животноводству, так и по растениеводству. 11 предприятий явно и сегодня уже испытывают недостаток в кормах.
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Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Дошли до каждой фермы, разработали конкретные мероприятия со сроками и ответственными. К сожалению, в Гомельской области часть мероприятий не выполняется.
Александр Лукашенко:
Если председатель райисполкома саботирует указания – немедленно наручники – и туда. Заместитель генерального прокурора присутствует. Но с Кубракова я еще спрошу, как он выполнил мое поручение, которое я ему дал полгода назад. Ведь наведение порядка, к сожалению, началось не от вас и не от него. А когда мне уже люди начали докладывать, что в Гомельской области не только саботаж, там гробят скот. По-моему, тебя посылал, ты мне фотографии привез, где дохлый скот вперемешку с живым. И пошло-поехало. Уже пришлось подключить генерального прокурора, но министру я дал прямое указание: поезжайте туда и наведите там революционный порядок. Подготовьтесь к отчету. Я с вас спрошу железобетонно. Я хотел, чтобы вы вертикаль нашу милицейскую встряхнули так, чтобы они тоже за это отвечали. А куда они смотрели? Куда местная прокуратура смотрела? Подготовьте мне отчет до нового года, возьмите это на контроль. Пора уже отвечать всем, а не прятаться, как мыши под плинтусом.
Хотите, я вам скажу по-крестьянски? Нахрен вы нам нужны 100 лет в стане. Не обижайтесь. Мы без вас справимся, мы при вашем падении сегодня имеем 8 миллиардов долларов, даже больше, только экспорта. Мы обеспечим людей, накормим внутри и обеспечим экспорт без вас. Я сегодня не приехал просить к вам, чтобы вы добавили стране. Я не могу допустить того, чтобы бывшая чернобыльская область, где меня люди поддерживали больше, чем на Родине, где я родился, чтобы вы ее загнали под плинтус. Я это вам не позволю сделать. Я приехал сюда ради вас, а не ради страны. Еще раз говорю, матом не буду ругаться, мы без вас обойдемся. Поэтому если вы галстуки одели, как я, сели на эту должность, давайте результат. Не дадите – начиная от него и заканчивая каждым из вас (вот этот список, я поспросил, чтобы дали, кто здесь присутствует) – будет не просто жестокий спрос. Понимайте меня как хотите. Еще раз повторяю. Вы видите, что на юге делается? Вы этого хотите? Я не хочу. И пока у меня власть и у вас, со мной приехавших, мы обеспечим то, что должно быть в Гомельской области. Подумайте про своих детей, куда вы их денете.
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