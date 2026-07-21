На Земле ожидается магнитная буря

На Земле прогнозируются магнитные бури уровня G1–G2. Об этом информировал официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сообщается, что 21 июля наблюдается плановый рост скорости солнечного ветра, пик которого ожидается в конце дня. Возросла также и плотность ветра. Быстрая плазма солнечного ветра движется от Солнца к Земле, собирая перед собой межпланетное вещество, что приводит к созданию перед ее фронтом зоны повышенной плотности. Ученые отмечают стандартное развитие события. Таким образом, магнитная буря может начаться уже в течение дня.

Специалисты указали также на активизацию вспышек – в течение суток зафиксировано сразу 3 события M класса.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН