Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о Бресте: «Я приехал домой»

Новости Беларуси. Бресту 1000 лет. С юбилеем жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Городской слоган: «Лучше Бреста нету места». Приехать, увидеть, полюбить – эту схему заметно упростил безвиз. Указ подписал Президент. Все для развития, по личному признанию Александра Лукашенко, родного для него Бреста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я приехал домой. Здесь прошла самая трудная, пожалуй, часть моей жизни, но самая важная. Без этого периода, без моей службы на последнем метре нашего отечества, я вряд ли сегодня стоял бы в этой роли на этой сцене.

Помните: нам выпало великое счастье взять наш молодой цветущий Брест за руку и ввести его в новое второе тысячелетие.

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