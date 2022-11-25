Лукашенко о председателе Гомельского облисполкома: это руководитель от земли. Что вам ещё надо?

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Сельское хозяйство – сфера стратегическая, учитывая ситуацию с продовольствием в мире. В 2022 году Беларусь сделала особую ставку на аграрный сектор и не прогадала, подчеркнул Президент. Больше 2 миллионов тонн зерна собрала Минская область. Достойный урожай и у других областей страны. За исключением Гомельской, где низкие показатели уже не случайность, а тенденция.

Такой аграрный коллектив нынешнему губернатору достался в наследство. Старые кадры – убеждает, новые на перспективу – ищет по школам.