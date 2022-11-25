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Лукашенко о председателе Гомельского облисполкома: это руководитель от земли. Что вам ещё надо?

25 ноября 2022 17:34
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Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Сельское хозяйство – сфера стратегическая, учитывая ситуацию с продовольствием в мире. В 2022 году Беларусь сделала особую ставку на аграрный сектор и не прогадала, подчеркнул Президент. Больше 2 миллионов тонн зерна собрала Минская область. Достойный урожай и у других областей страны. За исключением Гомельской, где низкие показатели уже не случайность, а тенденция.

Такой аграрный коллектив нынешнему губернатору достался в наследство. Старые кадры – убеждает, новые на перспективу – ищет по школам.

Лукашенко о председателе Гомельского облисполкома: это руководитель от земли. Что вам ещё надо?-1

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Провальные позиции главных специалистов по ветеринарно-зоотехнической службе с учетом возможностей стимулирования к стипендии – фактически двойную-тройную стипендию от конкретного заказчика хозяйства. Обеспечение практики и создание условий по заработной плате и по жилью. Тогда мы притянем молодых специалистов и обеспечим себе устойчивую кадровую политику.

Лукашенко о председателе Гомельского облисполкома: это руководитель от земли. Что вам ещё надо?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думал: приедет, железной рукой наведет порядок. Вы не смотрите, что он внешне такой спокойный. Иван Иванович в спецназе каком-то служил. Ты ему расскажи, трудно даже представить, что этот спокойный человек где-то в спецназе служил. Ну, думаю, возьмется за дело и резко повернет к лучшему, прежде всего в сельском хозяйстве. Я так понимаю, что к тому же это руководитель от земли. Работал и в хозяйстве, успешные районы возглавлял Минщины, затем министром работал. Есть все необходимое: и опыт, и компетенции. Есть знания. Я это видел, когда он работал министром. Что вам еще надо? Какого лучшего руководителя я могу сюда направить?

Лукашенко о председателе Гомельского облисполкома: это руководитель от земли. Что вам ещё надо?-7

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Иван Крупко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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