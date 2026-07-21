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В Афинах мужчина с ножом напал на туристов – есть раненые

21 июля 2026 13:44
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Чрезвычайное происшествие в столице Греции. В Афинах вооруженный ножом мужчина напал на туристов. Ранения получили два человека, они доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах мужчина с ножом напал на туристов – есть раненые-2

Инцидент произошел возле входа в Акрополь на глазах многочисленных туристов. По их словам, злоумышленник сначала напал на женщину, ее попытался защитить муж, в результате чего завязалась рукопашная схватка. Полицию вызвали свидетели происшествия.

В Афинах мужчина с ножом напал на туристов – есть раненые-4

Трейси Дьюи, турист из Южной Африки:
Мы шли к Акрополю, когда услышали крики и увидели, как разбегается толпа. Мы тоже спрятались. А потом подбежала женщина и рассказала, что мужчина напал на людей с ножом. 

Полиция задержала нападавшего. Как стало известно, это 60-летний местный житель. Сейчас следователи выясняют его мотивы.

# Греция

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