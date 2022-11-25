Лень, бесхозяйственность, приписки. О чём в Гомельской области доложил Президенту заместитель генпрокурора?

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Лень, бесхозяйственность, приписки, коррупция. Семантику проблем разложил заместитель генерального прокурора. Факты от Генеральной прокуратуры можно положить на сценарий остросюжетного фильма. Кассовый сбор гарантирован.
Максим Воронин, заместитель генерального прокурора Беларуси:
В августе в Гомельской области (вблизи с границей с Россией) органами внутренних дел таможни задержан перевозчик с 14 головами КРС. Впоследствии правоохранительные органы ограничились лишь привлечением этого перевозчика к административной ответственности за транспортировку скота без сопроводительных документов, однако нами установлено, что в текущем году это частное предприятие с численностью лишь три работника в счет поставленных сельхозпредприятиям запчастей получило 670 голов живым весом и тут же перепродало его агропредприятию Гродненской области, но уже на 84 тысячи рублей дороже. При этом за день в пути увеличился на 8 тысяч килограммов и вес скота. А за 2,5 года этот коммерсант приобрел скот на общую стоимость более миллиона долларов, причем куда он потом реализовал почти полторы тысячи голов, пока не известно.
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