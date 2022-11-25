Лень, бесхозяйственность, приписки. О чём в Гомельской области доложил Президенту заместитель генпрокурора?

Максим Воронин, заместитель генерального прокурора Беларуси:

В августе в Гомельской области (вблизи с границей с Россией) органами внутренних дел таможни задержан перевозчик с 14 головами КРС. Впоследствии правоохранительные органы ограничились лишь привлечением этого перевозчика к административной ответственности за транспортировку скота без сопроводительных документов, однако нами установлено, что в текущем году это частное предприятие с численностью лишь три работника в счет поставленных сельхозпредприятиям запчастей получило 670 голов живым весом и тут же перепродало его агропредприятию Гродненской области, но уже на 84 тысячи рублей дороже. При этом за день в пути увеличился на 8 тысяч килограммов и вес скота. А за 2,5 года этот коммерсант приобрел скот на общую стоимость более миллиона долларов, причем куда он потом реализовал почти полторы тысячи голов, пока не известно.

Читайте также:

Лукашенко: я случайно стал Президентом и знаю, откуда я вырос

«Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области

Лукашенко: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах, но это уже без меня