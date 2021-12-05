Пустовой об интервью с Лукашенко: Киселёв преподал мастер-класс открытой и солидной журналистики всяким там Мэтью

Новости Беларуси. На неделе из Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов, и, надеемся, они их услышали. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с, пожалуй, самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой. Действительно, в отличие от постной европейской журналистики, у наших коллег есть возможность выражать свое мнение. После интервью нашего Президента Дмитрию Киселеву Евгений Пустовой предлагает ввести новые понятия: историческое – Беларусь Лукашенко и политологическое – белорусский исполин. Откуда столько пафоса? Он расскажет об этом в авторской рубрике.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Молитесь, гордитесь, радуйтесь. За нашего Президента. Это если коротко об интервью Лукашенко Киселеву. Вместить интервью политической глыбы самому узнаваемому лицу журналистики русской цивилизации в сюжет нереально. Но надо. Это СТВ. Откровение длиной в 2,5 часа – это и есть политика, пусть и в галстуках, но точно без купюр. Все темы животрепещущие. Приоритеты сложно расставить. Начну с интервью интервьюера. Ответов того, кто задавал вопросы. И, заметьте, это не мнение пропагандиста отборной лукашенковской журналистики. Это слова медийного сторожила Кремля. Ну, когда Киселев восхищается Путиным – это понятно. А так о Президенте пусть союзного и братского, но все же другого государства Киселев еще не говорил. Умеет наш Лукашенко впечатлять даже самых прожженных профессионалов. Киселев высказался о разговоре с Лукашенко. Какие у него впечатления и когда можно будет посмотреть интервью? Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Находясь среди беженцев на границе, глядя в опущенные забрала и головы польских, ну, пускай, силовиков, я понял. Без Лукашенко Европа будет не та. Все они, политики больших и малых стран коллективного Запада, постные. На самое большее, на что способны, – так это на ботоксные улыбки. Кстати, заметьте, как улыбается Лукашенко. Живо. Умеет шутить. Александр Лукашенко: «Ветра нет. Пусть дуют в эти ветряки. Ну, духу не хватает». Подробнее – тут.

Евгений Пустовой:

О Беларуси Лукашенко – кстати, это словосочетание, мне кажется, должно быть закреплено как исторический период – говорят постоянно на Западе. И на высоких этажах политических небоскребов, и в одноэтажках обычных обывателей. Масками рты не закроешь. На Западе это понимают. Работает журналистское или шпионское чутье. Поэтому пытаются дискредитировать – с помощью... Ну, типа интервью. Не Мэтью, так катанием. Сначала их макает в лужу лжи сам Президент, а потом уже они сами охотно садятся в лужу. «Надо делать все для того, чтобы эту войну остановить». Почему Порошенко тогда не послушал Лукашенко? Читайте здесь. Западные «коллеги» монтируют так, чтобы скрыть правду и харизму Лукашенко, но это у них не выходит. Сначала нещадно вырезая живое интервью, а затем все-таки выкладывая в YouTube. Свобода слова европейской пропаганды. Киселев, во-первых, преподал мастер-класс открытой, спокойной и солидной журналистики всяким там Мэтью. Во-вторых, поступил по-русски, с щедрым размахом выложив все интервью в Сеть и в эфир. МИА «Россия сегодня» и ВГТРК – это, если хотите, продолжатели славных традиций и побед ТАСС. Когда ТАСС был уполномочен заявить, «ша» делали всякие BBC и CNN. Наслаждайтесь. Без купюр. Ложкой дегтя в отношениях Минска и Москвы был один вопрос: чей Крым? Я как политический обозреватель себе уже давно ответил на это вопрос. Без памяркоўнасці Лукашенко не было бы разговора «нормандской четверки». Да, было бы признание и тысячи новых смертей.

Евгений Пустовой:

Кому это выгодно? Либеральной тусовочке, которая хочет поссорить Путина и Лукашенко? Но точно это не было бы выгодно беззащитным мирным жителям Донбасса. Хотя, скорее всего, Путин и понимал всю эту историю. И поэтому никогда не упрекал за Крым Лукашенко. Лукашенко пускай не президент Украины (хотя, исходя из соцопросов, мог бы быть), но за этот народ печется больше, чем его лідэры. А теперь вот ту самую ложку дегтя наш Президент превращает в бочку меда. Это, конечно, не Моисей, воды не раздвигал, но так изящно отвечать, казалось, на самые сложные вопросы. Красавец. «Что должен я делать как Главнокомандующий?» Рассказал Президент Беларуси.

Евгений Пустовой:

Стратег. Это признают, по мнению некоторой части общества, самые независимые журналисты. Я про Венедиктова. Он тоже брал у Лукашенко интервью. И подарил ему шахматы. Отжалел – сувенир резной работы. Это было еще до выборов. За этот период ябатьки и русофилы упрекают Лукашенко: чего это он так заигрывал с Западом? Он не заигрывал. Он предлагал интеграцию интеграций. От Лиссабона до Пекина. И дальше можно было. «Один пояс – один путь». Но нет. Нельзя, оказывается. Лучше экономического мира настоящая война. Иначе напечатанные и неподкрепленные валюты некоторых б/у гегемонов лопнут, как мятежные протесты и шарики в этой студии осенью 2020 года. Лукашенко в интервью: «И у меня здесь оппозиция есть, я с ними веду диалог, вносят предложения в Конституцию». Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

И сколько бы беглые ни лгали о Беларуси Лукашенко, не удается все-таки переманить информационную повестку. Да, заметьте, что ни статья, пост, сюжет – в любом случае пишут о Лукашенко. Критикуют, ищут компромат, шутят и даже песни посвящают, но все равно Лукашенко. Они даже сами сокрушаются, что мы все о нем. Змагары, я подскажу, это невероятная любовь блудных детей. Вроде бы как хотелось и без батьки, ан нет. Все равно от корыт со свиными рожками польско-литовских подачек вернетесь в отчий дом. Неважно, батька с ремнем или автоматом, но он батька. ​Лукашенко о покушении на Азаренка: «Мне пришлось жуткое принимать решение». Подробнее тут.

Евгений Пустовой:

Вы же даже в своих закрытых чатах постоянно договариваетесь называть Лукашенко не Президентом. Если бы было так, то зачем себя-то убеждали? Это уже какая зависимость – патологическая. И явно политическая несостоятельность. Если бы не было Лукашенко, не было бы у нашей так называемой и уже забытой оппозиции мейнстрима. Если бы не было Григория Азаренка, то про змагаров белорусы, наверное, забыли, а если бы не Игорь Тур, то Карач и прочие лохушки пропахли бы нафталином. Вы бы с моими коллегами хоть бы печенюшками делились. Шучу. Гриша не возьмет. Он слишком – беситесь – русский, читай, славянский. Лукашенко в интервью о Путине: мы поняли, что пришло время встать спиной к спине и отстреливаться. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Интервью удалось. Очень. Даже всякие монтажные уловочки лишние. А как по-другому, когда в кадре политический и медийный тяжеловесы и долгожители? 2,5 часа солидного интервью. Гигабайты лайков, комментариев, просмотров. Наш Президент продолжает держать повестку. Когда в день выборов журналисты иностранных СМИ шептались: ну все, это же исторический подход последнего диктатора Европы, – не угадали. Исторический подход еще далеко впереди. Но это интервью тоже весьма знаковое. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с, пожалуй, самым цитируем политиком Европы. Даже оппоненты разбирают спич Лукашенко до запятой. Повторюсь – записывайтесь. Ну да, даже самые уважаемые, мудрые, опытные звезды медийного небосвода и даже вы – через запятую.