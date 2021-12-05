В декабре может подорожать проезд в общественном транспорте. Сколько будут стоить билеты на автобусы и метро?

Новости Беларуси. В декабре белорусов ждут изменения. Их немного больше, чем обычно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Планируется, что подорожает проезд в общественном транспорте. Сейчас поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае в Минске обойдется в 75, а в метро – в 80 копеек. Последний раз цены на проезд поднимались в декабре 2020 года.

Дополнение

Решение по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте официально не принято. Решение, как и размер тарифов, будет определяться складывающимся уровнем инфляции и доходами населения.