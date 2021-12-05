Прямой эфир

В декабре может подорожать проезд в общественном транспорте. Сколько будут стоить билеты на автобусы и метро?

05 декабря 2021 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В декабре белорусов ждут изменения. Их немного больше, чем обычно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В декабре может подорожать проезд в общественном транспорте. Сколько будут стоить билеты на автобусы и метро?-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Планируется, что подорожает проезд в общественном транспорте. Сейчас поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае в Минске обойдется в 75, а в метро – в 80 копеек. Последний раз цены на проезд поднимались в декабре 2020 года.  

Дополнение  

Решение по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте официально не принято. Решение, как и размер тарифов, будет определяться складывающимся уровнем инфляции и доходами населения.  

В декабре может подорожать проезд в общественном транспорте. Сколько будут стоить билеты на автобусы и метро?-4

Из Гродно в Москву запустили новый рейс. Планируется, что самолет будет летать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Время полета составит 1 час 50 минут, а цена билета немного превысит 100 рублей. Раньше эта же авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Гомель.  

# Общественный транспорт # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Что должен я делать как Главнокомандующий?» Рассказал Президент Беларуси
05 декабря 2021 19:49

«Что должен я делать как Главнокомандующий?» Рассказал Президент Беларуси

Лукашенко в интервью: «Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы»
05 декабря 2021 19:46

Лукашенко в интервью: «Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы»

Александр Лукашенко: «Ветра нет. Пусть дуют в эти ветряки. Ну, духу не хватает»
05 декабря 2021 19:29

Александр Лукашенко: «Ветра нет. Пусть дуют в эти ветряки. Ну, духу не хватает»