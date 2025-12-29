В Дамаске объявлено о начале обмена старых банкнот на новые

В Дамаске объявлено о старте масштабной валютной реформы. С 1 января Сирия начнет обмен старых банкнот на новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение озвучил глава Центрального банка. Период обмена составит 90 дней, при этом старые и новые деньги будут обращаться параллельно, сохраняя одинаковую силу законного платежного средства, а сам процесс символизирует «новое начало» для сирийской экономики.

Абделькадер Хусрие, глава Центрального банка Сирии:

Процесс обмена начнется 1 января и продлится 90 дней. Он может быть продлен. Решение будет принято за 30 дней до окончания указанного периода. Старая и новая валюта будут сосуществовать в течение этого периода, сохраняя одинаковый статус законного платежного средства. Новая валюта знаменует собой новое начало для будущего сирийской экономики и отражает приверженность банка к проведению политики реформ в соответствии с ответственными и профессиональными стандартами.