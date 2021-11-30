Киселёв высказался о разговоре с Лукашенко. Какие у него впечатления и когда можно будет посмотреть интервью?

30 ноября во Дворце Независимости снова софиты и телекамеры. На этот раз глава государства дал многочасовое интервью известному российскому журналисту ( подробности здесь ). Дмитрий Киселев отметил, что это первая его встреча с белорусским лидером, и признался журналистам, что интервью с Александром Лукашенко для него своеобразное «человеческое открытие».

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:

Александр Григорьевич Лукашенко был абсолютно искренен, как мне показалось. Он был расположен. Он не попросил вопросы заранее. Он никак не лимитировал меня во времени. Мы говорили порядка 2,5 часа. Разговор был напряженный, там было пять блоков. Была очень хорошая драматургия. У меня ощущение хорошо сделанной работы. Нашей общей работы, потому что интервью – это всегда общая работа. Безусловно, это интервью, как мне представляется, дает основания для того, чтобы глубже понять логику действий Президента. И логику белорусского народа, когда он поддерживает Президента.

Это интервью будет полностью показано по «России 24». Фрагмент интервью будет показан в «Вестях недели» в ближайшем выпуске. Что касается агентства – на всех наших ресурсах, конечно же, будет использовано это интервью. Мало не покажется.