Эта встреча вызвала большой интерес, и для представителей стран Латинской Америки и Египта многое из сказанного Путиным стало откровением.
Путин в пятницу, 18 октября, провел встречу с главами СМИ стран БРИКС, а участники смогли с ним сфотографироваться после встречи.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева.
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