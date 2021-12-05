Лукашенко в интервью: «И у меня здесь оппозиция есть, я с ними веду диалог, вносят предложения в Конституцию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И у меня здесь оппозиция есть, я с ними веду диалог, в конституционном процессе участвуют, вносит предложения в Конституцию эта оппозиция. А есть типа вашего Навального или у нас там, Свету я не трогаю, это женщина. Вот эти бывшие министры, так называемые, лохушка я его называю – Латушко. Я с какого, извини меня, по-русски, бодуна должен с ним вести какой-то диалог? Какой он оппозиционер? Он предатель. Он давно уже завербован иностранными спецслужбами, когда был еще послом там, а может быть и раньше. Кстати, по-моему, он даже в Польше когда-то служил поначалу, в дипломатическом этом корпусе. Потом он вернулся сюда, ну и вот, бегал-бегал вокруг меня, а потом себя показал. Это предатель.

Лукашенко о покушении на Азарёнка: «Мне пришлось жуткое принимать решение» – подробности здесь.