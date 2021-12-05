Лукашенко в интервью: «И у меня здесь оппозиция есть, я с ними веду диалог, вносят предложения в Конституцию»

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И у меня здесь оппозиция есть, я с ними веду диалог, в конституционном процессе участвуют, вносит предложения в Конституцию эта оппозиция. А есть типа вашего Навального или у нас там, Свету я не трогаю, это женщина. Вот эти бывшие министры, так называемые, лохушка я его называю – Латушко. Я с какого, извини меня, по-русски, бодуна должен с ним вести какой-то диалог? Какой он оппозиционер? Он предатель. Он давно уже завербован иностранными спецслужбами, когда был еще послом там, а может быть и раньше. Кстати, по-моему, он даже в Польше когда-то служил поначалу, в дипломатическом этом корпусе. Потом он вернулся сюда, ну и вот, бегал-бегал вокруг меня, а потом себя показал. Это предатель.
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