Игорь Король: поставлена задача – увеличить инвестиции в военно-промышленный комплекс до 150%

Укрепление обороноспособности государства – один из семи важнейших векторов программы социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача на ближайшую пятилетку – существенно повысить боевой потенциал Вооруженных Сил. В случае необходимости наша армия должна быть готова дать отпор агрессору.

Акцент будет сделан на создание инновационных центров по разработке военной и специальной техники, модернизацию предприятий оборонного сектора. На это нацеливает и глава государства. Также стоит задача увеличить долю отечественных образцов вооружения в гособоронзаказе до 50 %. Государство делает все, чтобы обеспечить армию необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы.

Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Независимость любого государства подразумевает в том числе и независимость технологическую. В первую очередь в рамках создания собственных средств вооруженной борьбы. И те задачи, которые поставлены в программе социально-экономического развития по достижению определенных показателей, а именно увеличение фактически до 150 % инвестиций в военно-промышленный комплекс, говорит о том, что государство в первую очередь заботится о том, чтобы обеспечить свои Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования всеми средствами ведения вооруженной борьбы.

Это значит, что мы не должны ни в чем нуждаться, что наши Вооруженные Силы должны быть обеспечены по максимуму тем, что необходимо им для ведения боевых действий.

К слову, в нашей стране выстроена целостная система, где каждый гражданин может реализовать себя в вопросе защиты Отечества. А именно – организована система территориальной обороны, созданы подразделения народного ополчения.