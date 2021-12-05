Александр Лукашенко: «Ветра нет. Пусть дуют в эти ветряки. Ну, духу не хватает»

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Допрыгались там с этими ветряками. Звонит Путин и говорит: ну вот, ветряки построили. Я говорю: а теперь пусть становятся раком и дуют в эти ветряки. Ветра нет. Пусть дуют теперь в эти ветряки. Ну, духу не хватает.