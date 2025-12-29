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В Мексике поезд сошёл с рельсов – есть жертвы

29 декабря 2025 07:42
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В Мексике произошла крупная железнодорожная катастрофа. На юге страны, в штате Оахака, сошел с рельсов поезд «Интерокеаник», перевозивший около 250 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 13 пассажиров, еще 98 получили травмы. Среди пострадавших – 36 человек находятся под медицинским наблюдением, пятеро в критическом состоянии. К месту трагедии направлены высокопоставленные чиновники для помощи семьям погибших. Расследование причин аварии ведет Генеральная прокуратура. Обломки состава обнаружены вблизи города Нисанда. На месте работают военнослужащие, спасатели и медики.

# ЧП

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