Лукашенко в интервью о Путине: мы поняли, что пришло время встать спиной к спине и отстреливаться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень часто искажали наши отношения Беларуси и России. Из-за какой-то ревности, еще из-за чего-то, не буду перечислять, ты это хорошо знаешь, по глазам вижу. Ну понятно, где-то, чего-то, какая-то ревность, что-то там подсказал, одна башня наклонилась к другой, ну понятно, не хочу перечислять, знаешь ты это все. Пока и мне, и президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спиной к спине, цитирую, трехлетней или четырехлетней давности, и отстреливаться. Когда я сказал, что придет время, что мы с Путиным будем стоять спиной к спине и отстреливаться вместе, это было в тот момент, когда вы требовали за тонну нефти, которую мы у вас покупаем, чтобы мы вам еще премию платили.

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