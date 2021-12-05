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Лукашенко в интервью о Путине: мы поняли, что пришло время встать спиной к спине и отстреливаться

05 декабря 2021 19:26
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Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.  

Лукашенко в интервью о Путине: мы поняли, что пришло время встать спиной к спине и отстреливаться-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы очень часто искажали наши отношения Беларуси и России. Из-за какой-то ревности, еще из-за чего-то, не буду перечислять, ты это хорошо знаешь, по глазам вижу. Ну понятно, где-то, чего-то, какая-то ревность, что-то там подсказал, одна башня наклонилась к другой, ну понятно, не хочу перечислять, знаешь ты это все. Пока и мне, и президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спиной к спине, цитирую, трехлетней или четырехлетней давности, и отстреливаться. Когда я сказал, что придет время, что мы с Путиным будем стоять спиной к спине и отстреливаться вместе, это было в тот момент, когда вы требовали за тонну нефти, которую мы у вас покупаем, чтобы мы вам еще премию платили.  

Лукашенко о покушении на Азарёнка: «Мне пришлось жуткое принимать решение» – подробности далее.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Павел Латушко # Светлана Тихановская # Дмитрий Киселев # Евгений Пустовой # Владимир Путин # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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