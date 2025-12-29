В Центральном ботаническом саду прошёл творческий практикум

Каждый желающий смог открыть в себе талант мастера и собственными руками создать рождественский сувенир. В уютной атмосфере Центрального ботанического сада состоялся творческий практикум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники работали с природными материалами – ветками пихты и еловыми шишками. Из них рождались настоящие декоративные композиции, способные наполнить дом теплом и праздничным настроением. Многие пришли вместе с детьми, чтобы постичь основы флористики и искусства декора. Практикум проводится ежегодно и уже успел завоевать преданных поклонников.

Ольга Царикова, жительница Минска:

Про данный мастер-класс я узнала благодаря подруге. Она прислала ссылочку. Мы записались, решили с детьми посетить. Считаю, что создание такой композиции перед Новым годом дарит нам не только настроение, но и какие-то моменты, воспоминания для детей. Сегодня делали такие прекрасные новогодние композиции. Дети все сделали своими руками. На подобном мастер-классе в Ботаническом саду я впервые, но советую всем.