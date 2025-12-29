В Центральном ботаническом саду прошёл творческий практикум

Каждый желающий смог открыть в себе талант мастера и собственными руками создать рождественский сувенир. В уютной атмосфере Центрального ботанического сада состоялся творческий практикум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый желающий смог открыть в себе талант мастера и собственными руками создать рождественский сувенир. В уютной атмосфере Центрального ботанического сада состоялся творческий практикум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники работали с природными материалами – ветками пихты и еловыми шишками. Из них рождались настоящие декоративные композиции, способные наполнить дом теплом и праздничным настроением. Многие пришли вместе с детьми, чтобы постичь основы флористики и искусства декора. Практикум проводится ежегодно и уже успел завоевать преданных поклонников.
Ольга Царикова, жительница Минска:
Про данный мастер-класс я узнала благодаря подруге. Она прислала ссылочку. Мы записались, решили с детьми посетить. Считаю, что создание такой композиции перед Новым годом дарит нам не только настроение, но и какие-то моменты, воспоминания для детей. Сегодня делали такие прекрасные новогодние композиции. Дети все сделали своими руками. На подобном мастер-классе в Ботаническом саду я впервые, но советую всем.
Елена Осипук, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Такой новогодний мастер-класс мы проводим уже в третий раз, потому что вызывает ажиотаж. Очень много желающих сделать новогодние композиции. В этом году запись была уже за неделю до мастер-класса. Очень много желающих, поэтому мы решили подготовиться, больше наполнения наших композиций сделать, чтобы какую-то новинку, что-то более интересное, чем в прошлые годы, все-таки было в наших композициях.
С 3 января Центральный ботанический сад вновь распахнет двери для посетителей: гостей ждут экскурсии по лимонарию и оранжереям, а также практические занятия по выращиванию экзотических растений в домашних условиях.