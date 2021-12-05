Лукашенко о покушении на Азарёнка: «Мне пришлось жуткое принимать решение»

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Против этого журналиста нашего, Азаренка Гриши, такой резкий парень, ну, больше, чем русский, наверное. Он такой горячий. Они его в списки. И стоял вопрос: их заранее превентивно задержать или брать, когда они будут совершать покушение на него. Конечно, мне пришлось жуткое принимать решение. И мы взяли в тот момент, когда на него шел этот подонок. Но его предупредили. И он молодец, смелый парень, он согласился, родителей предупредили, всякое могло быть.