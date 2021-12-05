Прямой эфир

Лукашенко в интервью: «Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы»

05 декабря 2021 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции – читайте здесь.  

Лукашенко в интервью: «Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы» -1

«Пойдете на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселеву – читайте здесь.    

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ведь и на эти выборы как пошел? Я уже готов был, чтобы люди избрали своего нового человека. Но я поступил, прости за нескромность, гениально. Если вдруг что-то случится, война, перевернут страну и прочее, а я не пошел на них, и после выборов это произойдет, – вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Слушай, я как в воду смотрел. А если бы не было Лукашенко в эти выборы. Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы.

Лукашенко в интервью: «Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы» -4

Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»:
Для меня была откровением та решительность, с которой Лукашенко готов отстаивать созданное им государство и национальные интересы.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Павел Латушко # Светлана Тихановская # Дмитрий Киселев # Евгений Пустовой # Владимир Путин # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Ветра нет. Пусть дуют в эти ветряки. Ну, духу не хватает»
05 декабря 2021 19:29

Александр Лукашенко: «Ветра нет. Пусть дуют в эти ветряки. Ну, духу не хватает»

Лукашенко в интервью о Путине: мы поняли, что пришло время встать спиной к спине и отстреливаться
05 декабря 2021 19:26

Лукашенко в интервью о Путине: мы поняли, что пришло время встать спиной к спине и отстреливаться

Лукашенко о покушении на Азарёнка: «Мне пришлось жуткое принимать решение»
05 декабря 2021 19:22

Лукашенко о покушении на Азарёнка: «Мне пришлось жуткое принимать решение»