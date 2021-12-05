Лукашенко в интервью: «Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы»

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Пойдете на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселеву – читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ведь и на эти выборы как пошел? Я уже готов был, чтобы люди избрали своего нового человека. Но я поступил, прости за нескромность, гениально. Если вдруг что-то случится, война, перевернут страну и прочее, а я не пошел на них, и после выборов это произойдет, – вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Слушай, я как в воду смотрел. А если бы не было Лукашенко в эти выборы. Это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на эти выборы.