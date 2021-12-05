«Что должен я делать как Главнокомандующий?» Рассказал Президент Беларуси

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто барражируют вокруг Калининградской области. Они же понимают, что Калининград укреплен и надо все это прощупать детально. Вот американцы барражируют, 15 километров от наших границ. Фотографируют совершенно другие территории, там, где сосредоточены войска нашей совместной группировки, и выдают это как «кулак» бронированный против Украины. Пока Россия будет там «вторгаться» в Украину, белорусскую армию надо держать в напряжении по всем фронтам. Вот они и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и в Украине.

Что должен я делать как Главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Все, что они сейчас творят, смотри дальше, через месяц ты приедешь ко мне и скажешь: слушай, как ты был прав, когда говорил, что англичане и поляки, с двух сторон взяв Евросоюз в клещи, руками американцев хотят если не разрушить Евросоюз (я считаю, разрушить) – опустить. Это началось тогда, когда появился евро, конкурент доллару.