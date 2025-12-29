Масштабная модернизация прошла в Червенском социальном пансионате «Мир доброты»

Масштабный ремонт прошел и в пансионате «Мир доброты» Червенского района. Здесь проживают более 280 человек. Особое внимание уделили комфорту постояльцев – в комнатах появилась новая мебель, а в коридорах перекрасили стены и пол. Преобразился и фасад здания. Сейчас ведется монтаж потолка в обеденном зале.

Владимир Семижон, директор Червенского социального пансионата «Мир доброты»:

Все работы были выполнены вовремя, в срок, профинансированы за счет бюджета, поэтому в этом году проблем нет, как и все годы предыдущие. Финансирования достаточно государственного. Было проведено очень много ремонтов. Он из года в год идет, в одном месте продолжается и дальше. И так из года в год идут текущие ремонты. Это касается всех, начиная с пола, потолка, стен и всего остального. Потому что надо создавать условия для наших людей.

Модернизация продолжится и в 2026 году. Планируется обновление 300 квадратных метров жилых помещений, благоустройство прилегающей территории.