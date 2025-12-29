Погибли 13 человек. В Мексике произошел сход поезда с рельсов

В Мексике из-за схода с рельсов поезда погибли по меньшей мере 13 человек, еще 98 получили ранения. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, пишет ТАСС.

По ее словам, пять из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинскую помощь оказывают в больницах нескольких городов, включая Матиас-Ромеро и Салина-Крус.

Инцидент произошел 29 декабря в штате Оахака, недалеко от города Нисанда. В результате аварии сошел с рельсов головной локомотив. На борту находилось 250 человек – 241 пассажир и 9 членов экипажа. Состав включал два локомотива и четыре вагона.

На место происшествия направлен министр военно-морских сил Мексики.

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