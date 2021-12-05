«Надо делать всё для того, чтобы эту войну остановить». Почему Порошенко тогда не послушал Лукашенко?

Новости Беларуси. От Беларуси звучали заявления, которые имели прямых адресатов. Пожалуй, самый известный телебосс российских медиа пообщался с самым цитируемым политиком Европы. Дмитрий Киселев без купюр задавал вопросы Александру Лукашенко. Даже оппоненты разбирали этот диалог до запятой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда два родных брата сошлись в клинче и дерутся, по-крестьянски вам говорю, третий брат всегда старался как-то занять позицию между, чтобы не доходило до посинения, до синяков и так далее. Я и занимал тогда эту позицию и старался каким-то образом повлиять на ту ситуацию, которая там происходила. Благодаря этой позиции здесь, в этом зале, и произошла встреча «нормандской четверки».

Я говорю: «Петро», – то, что потом и Зеленскому, – «война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле. И надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагаю восстановить Донбасс». Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю.

Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением.