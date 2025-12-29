Масштабная подготовка сельхозтехники к зимнему хранению проходит в Беларуси

Избежать затрат на обслуживание и дорогостоящий ремонт, а главное – качественно подготовить технику к предстоящему сезону. Зима – горячая пора для аграриев. Все внимание – ремонту и техническому обслуживанию сельхозмашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вилейском сельскохозяйственном филиале «Бубны» предприятия «Мингаз» работы уже ведутся. Агрегаты очищены, продефектованы, составлены и графики ремонта. Прежде всего, внимание уделяют той технике, которая со стартом нового сезона выйдет в поля первой – это культиваторы и опрыскиватели. Также на особом учете – около 60 единиц, включая комбайны и спецтехнику, которые требуют длительного хранения.

Владимир Белокурский, первый заместитель директора – главный инженер сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:

В этом году у нас согласно инвестпрограмме был построен новый навес общей стоимостью чуть больше 2 млн рублей. Навес нам послужит для хранения сельскохозяйственной техники. А также обеспечит от повреждения вследствие солнца и других погодных условий нашу сельскохозяйственную технику.

Подготовка сельскохозяйственной техники к новому сезону – важный и ответственный этап. От состояния машин во многом будут зависеть темпы будущей посевной, а затем и уборочной кампаний.