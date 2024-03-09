Пустовой: «Именно в Беларуси для женщины доступны настоящая свобода и возможность быть женщиной»

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Может быть все – и ничего из этого не получится. Настоящая жизнь и вообще жизнь там, где есть женщина. Как Родина с границы, так жизнь начинается женщины. О главном. Наших женщинах. Смыслах и Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Лукашенко о президенстве: я наелся вот так этой работой – тяжелейший труд.
Политическая гармонизация, экономическое развитие, укрепление безопасности – все это лишь условия для того, чтобы женщина была счастливой. Лучше женщины может быть только белорусская женщина. Теперь женственность стала не только романтично интимной категорией, но инструментом геополитики, регулирования демографии и даже манипуляции общественным сознанием.
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В Беларуси на законодательном уровне пытаются гармонизировать положение женщины, чтобы белорусская мадонна могла быть и любимой, и построить карьеру. На глобальном Востоке поведение женщины регламентированы хиджабом, коллективный Запад, цивилизация квазисвобод – женщину вводят в заблуждение, меняют ее бытийный код. Исходя из всех этих явлений, именно у нас, в Беларуси, для женщины доступны настоящая свобода и возможность быть женщиной.
Евгений Пустовой:
Лукашенко и мужская часть белорусского общества оберегают нашу любимую Беларусь от повторения сценария, снятого Элемом Климовым. Пусть эти ужасы просто останутся в кино. Ради этого в том числе Батька может и автомат в руки взять. Но все же привычнее наш Батька вот в таком амплуа. Мужественный человек всегда может быть сентиментальным.
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Многогранность белорусской женщины вобрал в себя Белорусский союз женщин. Вершины женского успеха полифоничны. Наши красавицы в космосе, они на самых высоких этажах власти, успешные бизнес-леди, дающие фору сотрудницы ОМОНа, самоотверженные спортсменки, но ближе женскому началу – педагог, а ярче всего душа женщины проявляется в медицине. Улыбнулась – и почти выздоровел пациент. Но в начале всего – материнство.
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