Пустовой: «Именно в Беларуси для женщины доступны настоящая свобода и возможность быть женщиной»

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Может быть все – и ничего из этого не получится. Настоящая жизнь и вообще жизнь там, где есть женщина. Как Родина с границы, так жизнь начинается женщины. О главном. Наших женщинах. Смыслах и Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Лукашенко о президенстве: я наелся вот так этой работой – тяжелейший труд.

Политическая гармонизация, экономическое развитие, укрепление безопасности – все это лишь условия для того, чтобы женщина была счастливой. Лучше женщины может быть только белорусская женщина. Теперь женственность стала не только романтично интимной категорией, но инструментом геополитики, регулирования демографии и даже манипуляции общественным сознанием. Читайте также: Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря Лукашенко: природа ничего более совершенного не создала, чем женщины – это мое твердое убеждение Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала В Беларуси на законодательном уровне пытаются гармонизировать положение женщины, чтобы белорусская мадонна могла быть и любимой, и построить карьеру. На глобальном Востоке поведение женщины регламентированы хиджабом, коллективный Запад, цивилизация квазисвобод – женщину вводят в заблуждение, меняют ее бытийный код. Исходя из всех этих явлений, именно у нас, в Беларуси, для женщины доступны настоящая свобода и возможность быть женщиной.