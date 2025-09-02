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Минское «Динамо» поднялось на одну позиции в рейтинге клубов КХЛ по итогам сезона 2024/25

02 сентября 2025 20:11
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Представлен рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2024/25. Минское «Динамо» расположилось на 11-м месте. Год назад дружина была 12-й, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

При этом по спортивному результату «зубры» заняли восьмую позицию, что является лучшим результатом для белорусского представителя за всю историю выступления в лиге. Возглавил топ – ярославский «Локомотив», завоевавший Кубок Гагарина. Лучшую тройку дополнили «Авангард» и «Ак Барс», за ними расположился предыдущий лидер магнитогорский «Металлург».

Замкнул классификацию «Куньлунь Ред Стар», который в межсезонье был переименован в «Шанхай Дрегонс». Старт «Динамо» в новом розыгрыше КХЛ запланирован на 9 сентября – подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют на выезде против московского «Спартака».

# Хоккей

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