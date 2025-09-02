Лазуткин рассказал о проблемах на саммите ШОС

Андрей Лазуткин, политолог:

Как видим, есть и проблемы. Проблема, которая была на саммите, это то, что не приняли двух новых членов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Азербайджан и Армению. Пакистан заблокировал прием Армении, а Индия блокировала прием Азербайджана.

Андрей Лазуткин:

Все верно, да. И дело в том, что они встречались не так давно с Трампом. Но дело, конечно, не только в Трампе. Есть еще противоречия Индии и Пакистана, недавно была война. Было бы странно, если бы они поддержали позиции друг друга. Для Китая это тоже некий вызов, чтобы в ШОС все было красиво и хорошо, надо еще разобраться с этими вещами. Потому что там пойдет Зангезурский коридор. Страны хотят вступить в ШОС, а уже у них не получается. А если завтра будет военная база в этом коридоре Зангезурском, кто ее будет контролировать? Формально американцы, потому что там она будет экстерриториальная, не по законам Армении. А дальше, получается, Китай теряет логистику.

Григорий Азаренок:

Встретился Пезешкиан с Пашиняном. Хорошие слова были сказаны по итогам встречи. Но я знаю настроения иранцев, отслеживая их прессу, то, что касается Зангезурского коридора, они просто сказали, что они этого не допустят. Они сказали, их какие-то деятели, их СМИ, понятно, аятолла такого не говорит, но настроение понятно: мы введем войска в Армению.

Андрей Лазуткин:

Добавим, что, конечно, есть концепция двух Иранов. Первый Иран группируется вокруг президента Пезешкиана, либералы. И есть Иран более глубинный, который ориентируется на мнение аятоллы. Кто из них имеет больше вес, ну, я думаю, конечно, аятолла, но все равно Иран ведет некую игру в дипломатию. То есть он показывает, смотрите, есть у нас хороший следователь, есть плохой следователь. Американцы или Израиль, чего вы хотите? Вы хотите по-плохому или вы хотите по-хорошему? Ну, давайте как-то договариваться. Потому что они, конечно, тоже, как и Китай, воевать не хотят. И я слабо представляю, чтобы без согласия Армении они ввели туда войска. С согласия Армении это было бы возможно. Военное учение, все что угодно. Но поскольку там уже американцы все это столбят и, более того, там усиливается Азербайджан, конечно, они будут против. И в этом случае Ирану не совсем хорошо. Президент тоже поднимал эти вопросы, когда была встреча с Президентом Пезешкианом, я думаю, это тоже обсуждалось. И пока что выход, который предложен, это транзитный коридор через Армению, как бы совместный выход на Каспий и на Черное море. Это то, что Иран собирается строить. Для нас это, по сути, будет ответвление коридора «Север – Юг». Видимо, такой проект готовится. Вот у нас будет Банк развития ШОС. Возможно, там попросят денег, чтобы построить коридоры, логистику новую. Я думаю, что Иран работает сегодня в этом направлении.

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