2 сентября стартовал регулярный чемпионат Высшей лиги по хоккею

Борьба началась! 2 сентября стартовал регулярный чемпионат Высшей лиги. Как и в прошлом сезоне, в розыгрыше принимают участие четырнадцать команд. Открыл соревновательную программу поединок столичного «Юниора» и витебских «Медведей», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первая шайба нового сезона на счету нападающего «минчан» – Матвея Горолева. Он уже на второй минуте поразил ворота соперников и вывел свою дружину вперед.

Однако еще до перерыва «северяне» отыгрались – паритет восстановил Иван Приходько, а во втором периоде они и вовсе обеспечили преимущество усилиями Акимия Яковлева. На излете основного времени Горолев оформил дубль и перевел встречу в овертайм, где Глеб Войтицкий принес победу «Медведям» – 3:2.