300 участников из 12 стран! В Минске прошёл фестиваль по художественной гимнастике «Алина»

Торжество грации и спортивного искусства. Белорусская столица приняла благотворительный международный фестиваль художественной гимнастики «Алина»-2024, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идейным вдохновителем проекта и организатором выступила олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева. Яркое шоу при полном аншлаге прошло под сводами «Минск-Арены». На одной сцене – звезды мировой величины и совсем юные гимнасты, которые только делают свои первые шаги в спорте. В 2024 году фестиваль впервые прошел в двух странах – России и Беларуси. А его главной темой стала дружба народов и взаимопонимание между людьми. Палитра праздника в нашем материале.

«Мы все разные, но мы вместе!» Так звучит девиз фестиваля в этом году. И его программа точно отражает суть этих слов. Фестиваль объединил около 300 участников из 12 стран. Алина Горносько, сестры Дина и Арина Аверины, Анастасия Салос, Дарья Трубникова, Екатерина Селезнева, Елизавета Зорькина и многие другие – такой состав может собрать далеко не каждый чемпионат мира.

Дина Аверина, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике (Россия):

Там очень крутая атмосфера. Зал полный, люди поддерживают. Давно мы не ощущали таких эмоций, потому что там круто.

Арина Аверина, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике (Россия):

На шоу больше присутствует волнение. Хочется показать себя с другой стороны, раскрыться как-то по-новому. Поэтому немного присутствует волнение. В программе шоу более 10 номеров. После каждого – громкие аплодисменты и восторг публики. Номер «Две сестры» посвящен дружбе народов Беларуси и России.

Более 5 тысяч зрителей стали свидетелями масштабного шоу. Приглашение получили дети, которые занимаются в школах по художественной гимнастике и в других спортивных секциях. Незабываемым этот вечер стал и для воспитанников детских домов. На трибунах около 700 ребят, которым особенно необходимы яркие эмоции. Среди зрителей и Александр Лукашенко. Вместе с именитыми спортсменками на ковре и начинающие гимнасты. Главная цель благотворительного праздника, который объединяет сотни юных спортсменов из разных стран, – популяризация детско-юношеского спорта. Любовь к нему объединяет поколения и целые страны.

Антонина Кузнецова, заслуженный тренер России:

Для маленьких девочек это стимул и рост выступать на одном ковре со звездами. Тем более Алина Маратовна очень вдохновляет девочек. Она говорит им улыбаться. Они все делают с удовольствием. Уже даже здесь находясь, я вижу, как их мастерство выросло.