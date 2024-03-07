Президент принял с докладом Наталью Кочанову

Надо, чтобы все было демократично. Александр Лукашенко обсудил с председателем Совета Республики формирование нового состава верхней палаты парламента. В Беларуси возрастает роль парламентаризма. Это одно из основных направлений перемен в политической жизни страны, инициированных властью и лично Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – Кочановой: «Нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа». Подробности.

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается уже с 12 марта и продлится 10 дней. Сами же выборы в верхнюю палату парламента должны пройти 4 апреля. Нынешнее время международной турбулентности требует от парламентариев не только задавать законотворческие тренды, но и активно работать на местах, общаться с людьми. Например, нынешний состав Совета Республики провел 8 тысяч встреч в трудовых коллективах, а в адрес сенаторов поступило более 30 тысяч обращений граждан.