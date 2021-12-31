Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря
Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий. В этот раз в графике Президента сразу несколько мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром хоккейная тренировка, а после он направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года. Тут же Александр Лукашенко объявил под знаком чего пройдет в Беларуси 2022-й.
Подробности у Алены Сыровой.
Даже если вы еще не родитель, даже если вы далеко от «детской темы», вы все равно хоть раз слышали об РНПЦ «Мать и дитя». Не просто самая известная клиника страны, а ее бренд – не меньше. Более 17 лет люди в белых халатах в стенах этого центра совершают чудеса и не только под Новый год. Здесь помогают появиться на свет белорусам даже в случаях, когда это кажется практически невозможным.
Спасают младенцев с различными патологиями и выхаживают белорусов, очень сильно поторопившихся появиться на свет, как, например, эта малышка. Ее вес при рождении меньше килограмма, но бывают пациенты и вдвое легче. Самый маленький весил всего-то 450 граммов. Несколько лет спустя – это здоровый, активный ребенок. И таких историй у белорусских медиков сотни.
По показателю младенческой смертности Беларусь опережает все страны СНГ и развитые мировые государства, включая Британию, Данию, США. Материнская смертность также одна из самых низких в мире. Мы умеем сохранять жизни – это повод для гордости и, конечно, результат принятых десятилетия назад решений — о чем сегодня и рассказывал Президенту министр здравоохранения.
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«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО
Счастье быть родителями, к сожалению, в силу различных обстоятельств не все пары могут обрести без помощи специалистов. В Беларуси в 2021 году стали предоставлять возможность бесплатной первой попытки ЭКО. За этот год ею воспользовались 8 сотен пар. Президент настаивает: если хотим решить демографический вопрос, нужно развиваться в сфере репродуктологии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коль мы согласились, что ЭКО быть, и вы правы, неважно, там 800 человек обратились за ЭКО или два человека. Это для конкретной семьи, женщины трагедия, если она не может родить. Давайте развяжем этот вопрос, а так мы полшага сделали и остановились. Давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить.
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Чтобы подбодрить мамочек и персонал Президент, конечно, приехал не с пустыми руками. Новогодние подарки раздавал лично. Сладости, игрушки, необходимые вещи. Для центра новый аппарат УЗИ. И кое-что совершенно особенное и такое нужное для здоровья и настроения.
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Но, бесспорно, главные подарки – это, конечно, малыши. И для своих родителей, которые их ждали, и для медиков, которые спасали. Такие маленькие, но такие важные для Беларуси белорусы. Кадры, которые 100 % вызовут улыбку на ваших лицах и однозначно войдут в топ самых милых мгновений уходящего года.
«Если мамы не против, я могу и подержать». Александр Лукашенко сфотографировался с малышами в РНПЦ «Мать и дитя» (подробнее здесь).
Преемник, хоккеист, ученый, медик, летчик, спасатель – кем бы ни захотели в будущем стать эти, да и тысячи других малышей – главное, чтобы были здоровы и у них получилось, верно? В успехе можно не сомневаться, когда рядом надежные взрослые – им отдельная благодарность от главы государства.
Такие визиты – традиционные для Александра Лукашенко. В последний день уходящего года он непременно на работе и там, где необходимы его поддержка и внимание. Визит в РНПЦ «Мать и дитя» именно сегодня, в канун Нового года, очень символичен. Здесь рождаются новые жизни. Здесь творят чудеса. Впрочем, только этим пунктом график главы государства не ограничился – впереди были кадровые решения, подписание главного указа и, конечно, новогоднее обращение, которое нам всем совсем скоро предстоит услышать.