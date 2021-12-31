Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий. В этот раз в графике Президента сразу несколько мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после он направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года. Тут же Александр Лукашенко объявил под знаком чего пройдет в Беларуси 2022-й. Подробности у Алены Сыровой.

Даже если вы еще не родитель, даже если вы далеко от «детской темы», вы все равно хоть раз слышали об РНПЦ «Мать и дитя». Не просто самая известная клиника страны, а ее бренд – не меньше. Более 17 лет люди в белых халатах в стенах этого центра совершают чудеса и не только под Новый год. Здесь помогают появиться на свет белорусам даже в случаях, когда это кажется практически невозможным. Спасают младенцев с различными патологиями и выхаживают белорусов, очень сильно поторопившихся появиться на свет, как, например, эта малышка. Ее вес при рождении меньше килограмма, но бывают пациенты и вдвое легче. Самый маленький весил всего-то 450 граммов. Несколько лет спустя – это здоровый, активный ребенок. И таких историй у белорусских медиков сотни.

Но, бесспорно, главные подарки – это, конечно, малыши. И для своих родителей, которые их ждали, и для медиков, которые спасали. Такие маленькие, но такие важные для Беларуси белорусы. Кадры, которые 100 % вызовут улыбку на ваших лицах и однозначно войдут в топ самых милых мгновений уходящего года. «Если мамы не против, я могу и подержать». Александр Лукашенко сфотографировался с малышами в РНПЦ «Мать и дитя» (подробнее здесь).