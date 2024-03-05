Лукашенко: природа ничего более совершенного не создала, чем женщины – это моё твёрдое убеждение

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня самые яркие кадры, эмоции и даже переживания. Впереди историческая встреча. С Президентом. Александра Лукашенко называют женским Президентом. Все просто. Женщины всегда чувствуют надежность и тянутся к мужеству. Вот эти исторические кадры с первого женского форума. Тогда участие Первого было под вопросом. Александр Лукашенко был в командировке.

Неизменная позиция Первого – всегда открыто доводить обществу все решения власти, честно говорить о проблемах, предупреждать об угрозах. Это постоянный диалог. Среди инструментов – медиа. Но лучше всего – диалог глаза в глаза.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: Та энергетика, которая будет здесь сегодня, я думаю, непередаваемая никаким средством массовой информации. Мы очень волновались, мы готовились. И очень надеемся, и я уверена, что у нас получится такой позитивный и конструктивный разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я готов к отрытому и честному разговору. Это не просто заявления, вы знаете нашу систему власти. Если мы о чем-то договоримся, то это обязательно будет реализовано в нашей стране. Наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщины. Это не потому что я у вас, это мое твердое убеждение. Я действительно готов сегодня разговаривать с вами. Это непросто, поверьте мне, непросто настроиться, во-первых. А во-вторых, опыт у меня был.

Когда на заре своей юности я работал в Комсомоле, меня направили в организацию, где было 1 200 женщин и я один, секретарь комитета Комсомола. Поэтому общение с женщинами, преданность этой женщине, у меня одна мать была, я воспитывался в женском коллективе – вот это все оттуда. И я прекрасно понимаю, что такое женщина и ее роль в нашей обществе. Честно, вчера, готовясь к этой встрече, я думал: а почему вы до сих пор не стали партией? Мне, конечно, нельзя быть ни в одной из партий.

Ольга Шпилевская:

Александр Григорьевич, мы исправим ситуацию, если будет такое…

Александр Лукашенко:

Нет-нет, я вас не толкаю к этому.

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