Как создают индивидуальный аромат и сложно ли его подобрать? Рассказал парфюмер со стажем

Существует стереотип, что выбирать аромат в подарок – дело бесперспективное и сложное. Куда сложнее приходится парфюмерам – это не просто люди, которые смешивают ароматные компоненты, а настоящие творцы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание ароматов – своеобразное искусство, позволяющее выразить личность человека и рассказать о нем через запах. Сложно ли создать индивидуальный аромат и как грамотно его подобрать? Все парфюмерные тайны узнавала наш корреспондент Элла Маркевич.

Влад Рекунов создает парфюмерные ароматы более 20 лет. Началось все с прозаичного – оптовой торговли духами. Но чего-то не хватало. Хотелось творить, создавать и радовать. И появилась идея. Сегодня у мужчины своя творческая мастерская.

Элла Маркевич, корреспондент:

Здесь разрабатывают и создают тот самый неповторимый и уникальный аромат именно для тебя. Этот труд – настоящее сочетание науки и искусства. Ведь от парфюма зависит буквально все: настроение, внешний вид и восприятие других людей. Например, легкий цветочный аромат может вызывать чувство романтики и нежности, а пряный восточный парфюм может добавить образу загадочности и чувствительности.

Процесс создания персонального запаха долгий и непростой. Одна капелька не того компонента может в секунду перечеркнуть весь труд парфюмера. А начинается все с консультации, где основная задача специалиста почувствовать человека и понять его обонятельные приоритеты.