«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу пройдет на аренах трех стран – США, Канады и Мексики. Сборная Беларуси готовится к отборочному турниру планетарного форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни попали в группу С, где им предстоит встретиться с командами Греции, Шотландии и Дании. Главный тренер Карлос Алос вызвал на сбор 24 футболиста – 9 представляют белорусские клубы. Еще 15 – это наши легионеры, в том числе Валерий Громыко и Александр Мартынович, которые в этом сезоне сыграют в Лиге Чемпионов за «Кайрат». Первый квалификационный поединок национальная дружина сыграет на выезде в Пирее уже 5 сентября. 2 сентября парни провели открытую тренировку.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу: Мы, конечно же, готовы к предстоящему осеннему циклу матчей, мы довольны атмосферой в команде. Довольны тренерским штабом, которым мы сейчас располагаем. И, конечно, игроками. Безусловно, если эти игроки находятся в сборной, значит, это наш выбор. И мы в полной боевой готовности к любой задаче. В принципе, все хорошо.

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола:

Исполкомом поставлена задача – выход в плей-офф. Мы понимаем, задача непростая, но хочу отметить: футбол в мире изменился. Только пару цифр: последние шесть чемпионатов мира выигрывали разные страны, последние пять чемпионатов мира Бразилия оказывается без медалей и последние два чемпионата мира Италия не принимает участия. Безусловно, вырос уровень других команд, но я вижу отличное настроение нашей команды. Вчера присутствовал полностью на тренировке, ребята достойны того, чтобы в них верили.

Первое место в группе обеспечит выход в основной раунд. Команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках.