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Участники Всемирного фестиваля молодёжи поделились впечатлениями и планами

09 марта 2024 17:04
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Белорусская делегация вернулась со Всемирного фестиваля молодежи, который прошел с 1 по 7 марта в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи поделились впечатлениями и планами-1

Форум объединил 20 тысяч активистов из более чем 150 стран. Это представители науки, образования, культуры, медиа, спорта. Фестиваль стал универсальной площадкой для обмена опытом. Кстати, белорусская команда была одна из самых многочисленных. Ее состав – 650 человек. Сегодня время пришло прощаться, но ненадолго. Впереди – реализация проектов, о которых договорились на фестивале.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи поделились впечатлениями и планами-4

Анастасия Шугалей, участница Всемирного фестиваля молодежи:
Все мои ожидания абсолютно оправдались. Мне довелось стать счастливчиком, и я посетила площадку с Дмитрием Медведевым и Сергеем Лавровым. Они были сразу в один день. Я осталась под большим впечатлением. Это очень грамотные политики. Было очень интересно перенять их опыт: как они говорят, как они умеют подавать информацию. И в принципе, насколько они образованы и эрудированы – это меня тоже очень впечатлило.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи поделились впечатлениями и планами-7

Александр Романюк, участник Всемирного фестиваля молодежи:
Совместно с ребятами из Российской Федерации, из Ливана мы обсуждали идею о создании большой платформы на территории Беларуси. Чтобы создать платформу для всех волонтеров, где они могут размещать о себе информацию, могли бы презентовать свои новые проекты, получать приглашения и участвовать в каких-либо мероприятиях, не выходя из дома.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи поделились впечатлениями и планами-10

К слову, для некоторых белорусов Всемирный фестиваль молодежи на этом не закончился – более 2 000 участников форума отправились в путешествие по 30 городам России. В маршруте – Владивосток, Мурманск, Нижний Новгород и Москва. В каждом городе для них запланирована насыщенная образовательная программа.

# Молодежные фестивали # общество

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