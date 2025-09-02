В Минске стартовал финал республиканского турнира среди детей и подростков «Кожаный мяч»

Республиканский турнир среди детей и подростков «Кожаный мяч» главный в году для юных футболистов. В этом сезоне соревнования собрали около 25 тысяч детей, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно после многоступенчатого отбора в финал проходят шесть команд из каждого региона страны и две столичные дружины. Нынешний розыгрыш не стал исключением, в трех возрастных категориях за главный трофей спорят по восемь коллективов. Участники разбиты на две группы и проведут поединки по круговой системе, а после сильнейшие квартеты оспорят главный приз. Интересно, что наравне с мальчиками представлены и девчата. Тренеры неизменно ставят перед собой важные задачи: найти талантливых ребят и привлечь их в футбол на профессиональной основе.

Василий Калиновский, главный судья соревнований:

Многие команды подходят к этому соревнованию очень серьезно и ответственно. Они уже довольно такого хорошего уровня, и с каждым годом первенство все сильнее и сильнее становится. Нам всегда важно, чтобы матчи были интересные и равные, и побеждал сильнейший. Поэтому для меня главное – увидеть хороший футбол, хорошее судейство и хорошее проведение турнира.

Многие ребята достойны попасть и двигаться по футбольной лестнице. Я надеюсь, что белорусский футбол будет развиваться, продвигаться, и мы выйдем на очень неплохой, хороший уровень.

Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Победители и призеры определятся в пятницу. Но каждый финалист независимо от результата получит памятный приз.