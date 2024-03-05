Лукашенко о президенстве: я наелся вот так этой работой – тяжелейший труд

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не значит, что я уже решил и принял решение. Я просто хотел сказать: пойду, успокойтесь вы. И это не значит, что я сказал, что пойду или не пойду. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить, но всякое может быть. Поэтому создали ВНС, чтобы вы знали. Не для Лукашенко. Я наелся уже вот так этой работой. Слушайте, это тяжелейший труд, когда ты спать ложишься и думаешь об этом, когда ты не спишь, думаешь об этом и просыпаешься утром и опять об этом. Часто привожу пример, когда я работал в сельском хозяйстве, важно было… Вот там дождь или погода хорошая.

Я семь лет работал директором, я вскакиваю – и в это окно: о дождик прошел, посеяли только, всходы будут, хлеб будет. Или засуха… Слушайте, вот думаю: я Президент, есть кому этим заниматься и прочее. Я каждый день открываю штору в спальне и смотрю на улицу: вот сегодня сухо. Думаю, хорошо: дождик прошел, морозец небольшой, подсушило – значит можно пахать, вносить удобрения, органику, где можно. Уже на юге овес начали сеять. Как наши говорили: сей овес в грязь, будешь князь. Поэтому овес раньше сеяли. И я все равно опять в это окно: думаю, ну сколько можно вот так издеваться над собой, но это моя жизнь. У меня нет другой жизни, кроме вас. И тем не менее вы должны понимать: я не вечен. Вы будете жить при новом Президенте.

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