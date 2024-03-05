Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент – харизматичный политик. Да и по галантности белорусского лидера никто в Европе так и не превзошел. Александр Лукашенко может быть жестким, храбрым, но даже автомат в руки он берет для того, чтобы защитить будущее страны. Но самые характерные кадры для Лукашенко – они такие, с детьми на руках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Баланс трудовых семейных обязанностей, создание максимально комфортных условий для реализации себя и в карьере, и в почетном статусе мамы – одна из приоритетных задач. Но помните, истинное предназначение женщины на земле – материнство. Какие бы там у нас ни были розовые, разноцветные и прочие на Западе (эта волна, может, уже и к нам подвигается, к сожалению), кроме женщины, настоящего наследника для нас родить никто не сможет.

Женщина-мать не только хранительница семейного очага, но и традиционных основ нашего общества. Воспитывая детей патриотами, вы укрепляете государство, закладываете надежный фундамент будущего нашей Беларуси. Поэтому рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы постараемся, мы обязаны вам обеспечить.

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