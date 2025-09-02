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Гродненский «Неман» провёл товарищеский матч с командой КХЛ «Адмиралом»

02 сентября 2025 19:37
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Клубы белорусской хоккейной экстралиги продолжают подготовку к новому сезону и проверяют свои силы в товарищеских матчах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

2 сентября гродненский «Неман» встречался с командой, выступающей в КХЛ, – «Адмиралом». Россияне, напомним, проводят в нашей стране предсезонный сбор, а соревновательная практика в преддверии новых баталий – это важный этап «обкатки» состава и анализа игровой формы. Первая треть осталась за дружиной из Владивостока, которая обеспечила себе комфортное преимущество в две шайбы. Однако во втором отрезке наши парни сумели восстановить паритет – точные броски в активе Захара Малашкевича и Вячеслава Андрющенко. Заключительная 20-минутка также прошла на равных, оппоненты еще по два раза поразили ворота друг друга. Исход дуэли решился в овертайме – там Михаил Патрикеев принес гродненскому клубу победу – 5:4.

# Хоккей

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