«Отношения США и КНР будут ухудшаться» – Лазуткин объяснил почему

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы просто не знаем даже структуры собственности в Китае. У всех популярны мобильные телефоны Xiaomi в Беларуси. Они хорошие, дешевые, при этом считается, что их выпускает крупная китайская оборонная корпорация. Вчера мы занимались обороной, а сегодня мы производим мобильные телефоны, и мы уже как будто частная корпорация. Реально эта собственность принимает уже какие-то новые формы. Это не американские ТНК, но тоже что-то вот такое новое, на стыке новых технологий. И, конечно, китайцы, я думаю, контролируют свой этот капитализм. Если вы приедете и скажете, как наши любят говорить любители Польши, США, что да, там такой же точно капитализм, как на Западе. Нет, это будет для китайцев оскорбление. Там самое главное – власть Компартии. Она все равно первична по отношению даже к тому капиталу, который сегодня в Китае есть. Потому что, если бы было по-другому, они бы заискивали перед Трампом, они бы совсем по-другому себя вели. На что, видимо, Трамп и рассчитывал. Это же не какие-то слова в пустоту, когда он предлагал Китаю прогнуться, выполнить его условия. Он рассчитывал, что бизнес какой-то его услышит и надавит на китайскую власть. Но Китай показал, кто суверен в стране. Это Компартия Китая и, конечно, председатель. Поэтому первый раунд схватки они выиграли. То есть Трамп, я думаю, ничего не получил со своими тарифными войнами. Нагнуть Китай, как какую-нибудь маленькую Колумбию или Канаду, или Панамский канал, у него не получилось, но он будет действовать дальше. Я так понимаю, что, конечно, как у нас не предвидится какой-то по Украине ситуации разрешимой, видимо, и американско-китайские отношения тоже пока будут ухудшаться.

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