Лазуткин: всем потребовалось 30 лет, чтобы понять, что Китай – сила, а Президент увидел всё сразу

Андрей Лазуткин, политолог:

В 90-е годы наша оппозиция не видела в Китае никакой перспективы. Более того, простые люди воспринимали: есть Mercedes из Германии, хорошая машина, значит, надо дружить с Германией. А что из Китая? Идет какой-то ширпотреб, плохая, дешевая продукция. Значит, и страна такая же. А Президент рассказывал, что он еще при председателе Цзян Цзэмине был в Китае и видел, как люди там работают. Говорит: отвезите меня в китайскую провинцию, покажите, какая там стройка, что люди там делают.

Надо посмотреть что-то самое слабое, чтобы понять, насколько страна сильна. Эта метод от Президента. Он уже тогда увидел, насколько народ трудолюбив. Сегодня посмотреть на наши предприятия, там будет огромное количество китайской электроники, микроэлектроники, мониторы, компьютеры. И глядя уже на ту самую электронику, на электромобили китайские, которые уже массово тут люди покупают, люди говорят: Китай – это сила. Надо человеку пощупать в руках. Но прошло 30 лет, пока люди дошли таким бытовым способом до оценки мощи Китая. Президент это увидел сразу. И в этом его дальновидность как политика.

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