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Наталья Кочанова: «Нам повезло, у нас замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам»

05 марта 2024 19:32
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Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: «Нам повезло, у нас замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам»-1

Осчастливить белорусскую женщину не только в телеэфире, а в реальности – это сверхзадача нашего Президента. В конце общения главе государства презентовали картину из Полоцка, колыбели белорусской государственности, которую прославила Евфросиния Полоцкая. Она является предтечей женского движения в Беларуси. Но каждая великая женщина хотела бы чувствовать рядом опору и мужское плечо.

Наталья Кочанова: «Нам повезло, у нас замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нам повезло, у нас действительно замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам, с пониманием, потому что женщине, конечно, всегда немножко сложнее, будь то политика, работа или решение каких-то задач, даже в бытовых таких вопросах. Поэтому мы очень рады, что Александр Григорьевич так вот трепетно относится к женщинам и делает все для того, чтобы в стране были все условия, чтобы женщина могла себя реализовать как мать, как профессионал в своей деятельности.

Наталья Кочанова: «Нам повезло, у нас замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам»-7

Те посылы, которые Президент говорит и сегодня, да и раньше, в общем-то, это то, что наша семья, Беларусь – это традиционная семья, это большая семья, это здоровые, умные, прекрасные дети, это наше будущее.

Наталья Кочанова: «Нам повезло, у нас замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам»-10

Я впервые в жизни Александра Григорьевича вижу вживую. И первая мысль, которую я поняла: он такой же, как мой папа. Точно такой же. То есть всю жизнь я видела перед собой папу, а тут Александр Григорьевич. Свой, родной, близкий мне человек!

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# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Евгений Пустовой

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