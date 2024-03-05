Наталья Кочанова: «Нам повезло, у нас замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам»

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осчастливить белорусскую женщину не только в телеэфире, а в реальности – это сверхзадача нашего Президента. В конце общения главе государства презентовали картину из Полоцка, колыбели белорусской государственности, которую прославила Евфросиния Полоцкая. Она является предтечей женского движения в Беларуси. Но каждая великая женщина хотела бы чувствовать рядом опору и мужское плечо.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам повезло, у нас действительно замечательный Президент, который очень по-доброму относится к женщинам, с пониманием, потому что женщине, конечно, всегда немножко сложнее, будь то политика, работа или решение каких-то задач, даже в бытовых таких вопросах. Поэтому мы очень рады, что Александр Григорьевич так вот трепетно относится к женщинам и делает все для того, чтобы в стране были все условия, чтобы женщина могла себя реализовать как мать, как профессионал в своей деятельности.