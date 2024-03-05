Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала

О продлении семейного капитала, поддержке материнства и детства, сохранении семейных ценностей шла речь на встрече Александра Лукашенко с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Нет тех высот, которых не достигли бы белоруски». Подробности.

Разговор получился душевным и откровенным. У присутствующих в зале женщин была возможность задать Президенту свои вопросы. Поддержка материнства и детства – одна из самых волнующих тем женской половины. У главы государства спросили о продлении программы семейного капитала, в 2024-м срок ее действия завершается. Стоит отметить, что с начала этого года размер семейного капитала вырос и составляет 31 480 рублей.

Отвечая на вопрос, Александр Лукашенко заверил, что при любых условиях государство и дальше будет поддерживать материнство и детство. Но важно внимательнее посмотреть, кому оказывается помощь, поскольку траты денег, выделяемых из госбюджета, должны быть целесообразными и, что логично, напрямую влиять на улучшение условий жизни детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы вводили практику семейного капитала, у нас было, по моему, где-то 63 тысячи многодетных семей. Сейчас – 123 или... Судите сами. Мы решаем важнейший вопрос. Нет более важного вопроса, чем прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю, на 15 (а то и 20) миллионов наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми, ресурсами смогла бы прокормить, учитывая геополитическое положение. Поэтому нам крайне надо развернуть эту тенденцию к рождаемости. Я прошу трех детишек – третий это мой, обязательно, но если бы два, это уже счастье бы было. И я с удовольствием приму решение о продлении семейного капитала. О поддержке наших семей. Единственное, чтобы эти деньги попадали кому надо. 15 белорусок получили госнаграды из рук Президента.