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Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала

05 марта 2024 14:00
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О продлении семейного капитала, поддержке материнства и детства, сохранении семейных ценностей шла речь на встрече Александра Лукашенко с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Нет тех высот, которых не достигли бы белоруски». Подробности.

Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала-1

Разговор получился душевным и откровенным. У присутствующих в зале женщин была возможность задать Президенту свои вопросы. Поддержка материнства и детства – одна из самых волнующих тем женской половины. У главы государства спросили о продлении программы семейного капитала, в 2024-м срок ее действия завершается. Стоит отметить, что с начала этого года размер семейного капитала вырос и составляет 31 480 рублей.

Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала-4

Отвечая на вопрос, Александр Лукашенко заверил, что при любых условиях государство и дальше будет поддерживать материнство и детство. Но важно внимательнее посмотреть, кому оказывается помощь, поскольку траты денег, выделяемых из госбюджета, должны быть целесообразными и, что логично, напрямую влиять на улучшение условий жизни детей.

Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы вводили практику семейного капитала, у нас было, по моему, где-то 63 тысячи многодетных семей. Сейчас – 123 или... Судите сами. Мы решаем важнейший вопрос. Нет более важного вопроса, чем прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю, на 15 (а то и 20) миллионов наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми, ресурсами смогла бы прокормить, учитывая геополитическое положение. Поэтому нам крайне надо развернуть эту тенденцию к рождаемости. Я прошу трех детишек – третий это мой, обязательно, но если бы два, это уже счастье бы было. И я с удовольствием приму решение о продлении семейного капитала. О поддержке наших семей. Единственное, чтобы эти деньги попадали кому надо.

15 белорусок получили госнаграды из рук Президента.

Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала-10

Волнуют белорусок и вопросы мира в стране, будущего, каким его видит сам Президент. Глава государства ответил предельно четко и откровенно: не время успокаиваться, поскольку попытки дестабилизации обстановки в нашей стране не прекращаются. И в связи с этим женщины играют важную роль в укреплении мира и безопасности, – подчеркнул Александр Лукашенко.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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