Промышленная кооперация и совместная оборона. Подводим итоги визита Лукашенко в Россию

Общая безопасность, углубление кооперации и ядерный радикализм. В медийной повестке – прошедшее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Накануне президенты провели долгие и плодотворные переговоры. Экономическое сотрудничество с Беларусью Владимир Путин оценил кратко, но емко: «Впечатляет». Минск впервые в товарообороте с Россией достиг положительного сальдо. А вот растиражированные цитаты нашего президента касались безопасности. Подробности переговоров и прозвучавших заявлений в Кремле – в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Даже самые точные часы нуждаются в сверке. Стрелки на минской Ратуше, архитектурно-историческом символе независимости, и на Спасской башне Кремля, ассоциативности русского величия, идут. Нареканий на работу Союзного государства нет. Лукашенко: сегодня хлеб некуда девать в России! Когда такое было? Подробнее.

Прорывные союзные решения приняты полтора года назад. Осенью 2021 года – 28 союзных программ. Кстати, они уберегли нас от многих рисков. Без это плана уже сейчас было бы сложнее. Гигин об экономике Союзного государства: процессы ускорились, мы нашим противникам должны сказать спасибо.

Восемь программ из 28 уже выполнены. В целом же дорожные карты воплощены на 80 %. Это цифры. По мнению аналитиков, пожалуй, самый существенный из не выполненных пунктов дорожной карты – формировании единого электроэнергетического рынка. И об этом Владимир Путин вспомнил.

Владимир Путин, президент России:

Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа двух стран. К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка (подробнее).

За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в четыре с половиной раза. Но теперь важна микроэлектроника и машиностроение. В частности производство станков.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важно, что в импортозамещении мы работаем уже не только в своем государстве, а совместно с Российской Федерацией. Много продукции производится как на территории Беларуси, так и на территории России уже есть продукция, которая называется продукцией нашего Союзного государства. И это замечательно, потому что Российская Федерация – страна огромная, у нее большой потенциал. А мы, чем славится Республика Беларусь, что мы сохранили свои промышленные предприятия Советского Союза.

Так же внимательно, как наш посол Дмитрий Крутой изучал документы, российская сторона слушала и Александра Лукашенко. Для одной шестой части суши весьма важны микрочипы из Беларуси. Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции». Читать здесь.

Недавно глава государства посещал «Планар». Еще мы же сохранили «Интеграл», «Пеленг». Это из контекста экономики к нарративам безопасности. Да много чего сохранили. Даже так называемые сараи для хранения ядерного оружия. Сейчас это на слуху всего мира. Очередной инфоповод и самый миролюбивый и смелый посыл миру. А гори оно все пропадом. Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя комиссии Палаты представителей по международным делам:

Очевидно, что военным путем Беларусь и Россию победить невозможно. Запад это прекрасно знает и только поэтому не нападает. В другом случае уже давно бы напали (подробнее). «Основополагающий документ». Беларусь и Россия начнут работу над концепцией союзной безопасности.

Сфера, которая объединяет и безопасность, и экономику – трудовая миграция. Экономике нужны новые трудовые ресурсы. Но на улицах должно быть спокойно, а в этноконфессиональной среде – мирно. Как в Беларуси сейчас. «Необходимо было принимать экстренные меры». Рачков о ситуации на западных рубежах и диалоге со странами-соседками. Читать здесь.

Противостояние было и будет. И реальный результат иногда затмевают информационные посылы. Союзная группировка есть. А совместного медиахолдинга пока нет. На высшей встрече союзного масштаба Александр Лукашенко снова затронул эту тему. Впрочем, у всех есть понимание, что такое сейчас информация. «Меняются настройки в головах у людей». Как с помощью информации захватывают целые народы?